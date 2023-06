Instagram, Wijnaldum in viaggio verso il ritiro dell'Olanda (VIDEO)

Georginio Wijnaldum è stato convocato dal commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman in vista della fase finale della Nations League. Mercoledì 14 giugno gli 'Oranje' affronteranno la Croazia in semifinale e la vincente di questa sfida disputerà la finale (18 giugno) contro una tra Italia e Spagna. Il centrocampista della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui lo si vede in viaggio verso il ritiro della nazionale olandese. I calciatori, infatti, sono attesi al centro sportivo alle ore 12.

VAI AL VIDEO