Instagram, Villar: "Non so cosa succederà in futuro. Ho difeso la maglia del Getafe con tutto quello che avevo"

Dopo un anno in prestito al Getafe, è ancora da decifrare il futuro di Gonzalo Villar, il cui cartellino è ancora di proprietà della Roma. Un suo riscatto da parte degli spagnoli appare complicato, ma intanto il centrocampista ha voluto salutare il club: "Termina una stagione difficile con l'obiettivo raggiunto, il Getafe giocherà ancora nella Liga. Non so cosa succederà da oggi, posso solo ringraziarvi tutti per il tempo che sono stato qui, e assicurarvi che ogni volta che ho avuto il piacere di essere in campo ho difeso questa maglia con tutto quello che avevo dentro. Forza Geta nel cuore"