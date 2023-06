Gonzalo Villar tornerà a Roma dopo il prestito al Getafe, a meno che il club non decida di esercitare l'opzione in proprio favore da 3,5 milioni di euro. Nonostante la salvezza ottenuta dai madrileni, non è scattato, infatti, l'obbligo di riscatto per il centrocampista spagnolo, che non ha raggiunto la soglia minima di presenze (il 50% da almeno 45 minuti). I giallorossi ottengono comunque un bonus di quasi 500mila euro per la permanenza in Liga del Getafe.

(tuttomercatoweb.com)

