Instagram, Nuno Santos verso la nuova stagione: "Torniamo il 10 luglio". E la polemica con Taylor (FOTO)

All'indomani della sentenza UEFA che ha multato la Roma per i fatti di Siviglia-Roma e Roma-Bayer Leverkusen e squalificato il tecnico José Mourinho per quattro giornate, è arrivato il commento di Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorosso. Su Instagram il portoghese ha pubblicato diverse foto relative alla discussa finale di Budapest, tra cui il rigore non dato per fallo di mano di Fernando, le lacrime di Dybala, un primo piano dell'arbitro Taylor e la squadra riunita attorno al mister. "Torniamo il 10 luglio" parole che confermano le indiscrezioni di questi giorni sulla data d'inizio del ritiro giallorosso.