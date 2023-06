Instagram, l'omaggio di Rosella Sensi al padre per la vittoria dello scudetto del 2001: "Grazie perché hai regalato un sogno a una città" (FOTO)

Il 17 giugno di 22 anni fa la Roma vinse il terzo scudetto della sua storia battendo per 3-1 il Parma. Questo giorno storico è stata ricordato anche da Rosella Sensi, figlia del presidente Franco Sensi, il quale costruì quell'incredibile squadra che alzò al cielo il trofeo. "Grazie papà perché hai regalato un sogno a una città. Grazie papà per i ricordi che ci hai lasciato e che sono ancora vividi dentro di noi - scrive su Instagram Rosella Sensi -. Mille volte grazie per quello Scudetto rimasto nella storia, arrivato dopo sacrifici che hai scelto di fare per regalare gioia ai tifosi della Roma".