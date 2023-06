Instagram, 22 anni fa la vittoria del terzo scudetto. Candela: "Che giornata il 17 giugno 2001" (VIDEO)

Il 17 giugno 2001 rimarrà una data speciale per tutti i tifosi giallorossi. Ben 22 anni fa, infatti, la Roma vinse il terzo scudetto della sua storia battendo allo Stadio Olimpico il Parma per 3-1 grazie alle reti di Totti, Montella e Batistuta. Uno dei protagonisti di quella splendida cavalcata fu Vincent Candela, il quale ha voluto celebrare sul proprio profilo Instagram questo giorno indimenticabile: "Che giornata il 17.06.2001. Grazie a tutti. A me piace vivere il presente però non potevo non ricordarmi del 17 giugno anche solo per pochi minuti. Auguro una bellissima giornata a tutti".