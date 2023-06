Instagram, Keramitsis inserito nella top 11 dei Primavera Best Awards: "Stagione incredibile" (FOTO)

In occasione dei Primavera Best Awards del 29 maggio è stata annunciata la top 11 della stagione 2022/23, con Riccardo Pagano e Dimitrios Keramitsis in rappresentanza della Roma di Guidi. Il giovane difensore greco, decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha ringraziato tutti sul suo profilo Instagram con queste parole: "Sono molto felice di aver vinto questo premio dopo una stagione incredibile. Un ringraziamento speciale ai miei compagni di squadra, allo staff e alla mia famiglia per avermi sempre sostenuto, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile".