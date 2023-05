Primavera Best Awards, Pagano e Keramitsis nella top 11 della stagione. Vergine premiato come miglior responsabile del settore giovanile

Questa sera sono stati assegnati i Primavera Best Awards e tra i calciatori premiati figurano anche due giallorossi, ovvero Riccardo Pagano e Dimitrios Keramitsis. I due giocatori della Roma, infatti, sono stati inseriti nella top 11 della stagione. Inoltre Vincenzo Vergine è stato nominato miglior responsabile del settore giovanile. Ecco le loro parole durante l'evento organizzato da Sportitalia.

Keramitsis: "Sono molto contento, è stata una stagione importante, abbiamo raggiunto l'obiettivo playoff e siamo contenti. La Roma? E' molto importante per noi giovani, è importante vedere che la società punta sui giovani e ognuno aspetta la chiamata. E' molto importante anche vedere sempre Mourinho in tribuna, per noi è uno stimolo in più. Per noi vincere nella stessa stagione Coppa Italia e Scudetto è importante, vogliamo scrivere la storia. Il mio idolo? Van Dijk. Nella Roma invece Smalling è un esempio per me, dentro e fuori dal campo".

Pagano: "Il 10 a Roma è un numero importante, a me piace avere pressione perchè riesco ad esprimermi meglio. Il mio obiettivo era quello di essere convocato in prima squadra e in questa stagione ci sono riuscito. Nasco come mezz'ala, ma il nostro modo di giocare ci porta a noi centrocampisti, esterni, a fare molti gol. Mi piace molto giocare cosi. La Coppa Italia? Emozioni indescrivibili, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma ora pensiamo alla partita di sabato. Sarà una partita molto difficile, sappiamo che li abbiamo battuti in finale (la Fiorentina, ndr), ci prepareremo al meglio e speriamo di passare".

Vergine: "Da due anni a questa parte la Roma mi ha dato la possibilità di mettere in pratica un programma, una metodologia, condivisi con la direzione sportiva e la proprietà. La cosa di cui vado più orgoglioso è il fatto che il Cies (un gruppo di ricerca all'interno dell'International Centre for Sports Studies, ndr) ha detto che la Roma è la società che dà il maggior numero di calciatori in pianta stabile alla Prima Squadra: siamo arrivati al 17.7% di minuti giocati da ragazzi che provengono dal vivaio. E con le ultime apparizioni di Missori e Tahirovic, titolari in due partite, penso che siamo quasi al 20%. Che è un numero folle per una grande Società, per un grande Club. Ovviamente, ringrazio la proprietà e il General Manager (Tiago Pinto, ndr), che condivide il lavoro con me e con Mourinho, che i giocatori vedono costantemente ai nostri allenamenti e alle nostre partite. Il mister ha aperto loro il cancello della Prima Squadra: se noi lavoriamo ma quel cancello resta chiuso, questo nostro lavoro è fine a se stesso. Per questa connessione diretta tra la Primavera e la Prima Squadra, non finirò mai di ringraziare il nostro allenatore e il nostro Club".