Instagram, il messaggio di Strootman dopo la finale: "Forza Roma sempre" (FOTO)

Non è bastato il gol di Dybala. La Roma viene battuta dal Siviglia per 5-2 dopo i calci di rigore nel match valido per la finale di Europa League. La delusione provata dai sostenitori giallorossi è fortissima e tra loro vi è anche Kevin Strootman, ex centrocampista del club capitolino. L'olandese non ha mai smesso di seguire la Roma e dopo la partita di ieri ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di incoraggiamento dopo la cocente sconfitta: "Forza Roma sempre".