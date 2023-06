Instagram, Foti smentisce l'attacco social contro Taylor: "Il post è modificato, non l'ho scritto io"

Non si placano le polemiche attorno all'arbitro Anthony Taylor, direttore di gara della finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Nei giorni scorsi Nuno Santos, preparatore dei portieri del club giallorosso, aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti di quella partita, tra cui il clamoroso rigore negato agli uomini di José Mourinho per il tocco di braccio di Fernando. Successivamente sui social era stato diffuso uno screenshot di una foto pubblicata da Salvatore Foti, in cui si lamentava della presenza dell'arbitro inglese nella categoria "Elite": "Io gli darei anche un premio in denaro a sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto", il presunto messaggio polemico del vice allenatore della Roma. A fare chiarezza però ci ha pensato Foti stesso: "Sta circolando un post modificato sull’arbitro Taylor non fatto da me. Informatevi bene". Mistero risolto e nessun attacco contro il direttore di gara inglese.