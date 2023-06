Instagram, Faticanti esulta per l'accesso alla semifinale del Mondiale Under 20: "Un sogno che continua..." (FOTO)

L'Italia Under 20 ha battuto la Colombia per 1-3 e si è qualificata alla semifinale del Mondiale di categoria. Gli Azzurrini stanno stupendo tutti e tra i protagonisti della cavalcata c'è sicuramente Giacomo Faticanti, capitano della Roma Primavera. Il centrocampista è rimasto a riposo nella partita di ieri, ma ha disputato da titolare tutte le sfide del girone e l'ottavo di finale contro l'Inghilterra. Il classe 2004 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui esprime tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto nella competizione: "Un sogno che continua… Semifinale arriviamoooo".