Mondiali U20, Colombia-Italia: Pisilli e Faticanti in panchina

L'Italia Under 20 di Carmine Nunziata si appresta a giocare i quarti di finale dei Mondiali Under 20 contro la Colombia, in programma questa sera alle 23:00 (ora italiana). Gli azzurrini arrivano a questa sfida dopo il successo agli ottavi contro l'Inghilterra, mentre la Colombia di Cardenas ha superato la Slovacchia con un netto 5-1. Questi gli undici titolari delle due squadre, con Nunziata che rinuncia almeno dall'inizio ai due giallorossi Pisilli e Faticanti, entrambi in panchina.

COLOMBIA U20 (4-2-3-1): Marquinez; Salazar, Mantilla, Alvarez, Ocampo; Puerta, Torres; Manyoma, Asprilla, Cortes; Angel Gutierrez. All. Cardenas

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino. All. Nunziata