FOTO - Dybala e Oriana presenti al matrimonio di Correa e Chiara Casiraghi

Giornata speciale per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Dopo aver trascorso alcuni giorni a New York, i due sono rientrati in Italia (a Panzano in Chianti) per il matrimonio del calciatore dell'Inter Joaquin Correa e Chiara Casiraghi. L'argentino è amico e compagno di nazionale della 'Joya', motivo per cui il giallorosso e la sua dolce metà non potevano proprio mancare a un evento così importante.