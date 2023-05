VIDEO - Trigoria, si balla nello spogliatoio... con Dybala, Camara e il team manager

A Trigoria... si balla. Su Instagram Paulo Dybala, ieri out per Bologna-Roma e "in dubbio" per Bayer Leverkusen-Roma di Europa League stando alle dichiarazioni di Mourinho, riprende una scena dello spogliatoio giallorosso al "Fulvio Bernardini": musica a tutto volume e sorrisi dell'argentino con Mady Camara e con il team manager della prima squadra, Valerio Cardini.