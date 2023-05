Bologna-Roma, MOURINHO: "Fiducia in chi va in campo oggi, Svilar lo merita. Per Missori è parte della crescita"

Prima del Bayer Leverkusen la Roma fa tappa a Bologna nella sfida valida per la 35esima giornata di campionato contro la squadra di Thiago Motta. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00 al Dall'Ara, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

"Ho fiducia nei giocatori che andranno in campo. È un gruppo di gente che lavora sempre bene e che vuole essere sempre disponibile. Anche un giocatore come Svilar che lavora ogni giorno al massimo delle sue potenzialità e in 10 mesi gioca titolare con il Ludogorets, anche lui lo merita".

È anche un'opportunità per i ragazzi della Primavera?

"È un'opportunità per Missori di giocare titolare per la prima volta, ma non mi piace che sia considerato un test o un esame. È parte della sua crescita, come lo è stato per Bove e Tahirovic. La gente in panchina è lì perché può giocare, ma in panchina ci sono anche Mancini, Pellegrini e Matic che solitamente giocano 90 minuti. Se devono giocare, lo fanno".

Abbiamo visto l'abbraccio con Arnautovic, cosa vi siete detti?

"No, gli ho solo chiesto la natura del suo infortunio e mi ha spiegato. E gli ho chiesto come stava la sua famiglia".