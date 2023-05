Twitter, Wijnaldum suona la carica: "Concentrazione totale per essere pronto in vista della semifinale" (FOTO)

Manca sempre meno a Roma-Bayer Leverkusen, gara valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì 11 alle ore 21. José Mourinho dovrà fare i conti con numerose assenze ma potrebbe recuperare sia Paulo Dybala sia Georginio Wijnaldum, i quali nella giornata di ieri hanno lavorato in gruppo. Il centrocampista olandese sembra essere davvero carico in vista di questa delicatissima sfida: "Concentrazione totale per essere pronto in vista della semifinale", il messaggio di 'Gini' sui social.

Full focus to be ready for the semi-finals #UEL ?? pic.twitter.com/fHhyV5oC4w — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) May 8, 2023