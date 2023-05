Twitter, Oliver Torres sulle sue condizioni: "Solo uno spavento" (FOTO)

Costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare ieri sera nella sfida di Liga contro il Betis, Oliver Torres rassicura i tifosi del Siviglia sulle sue condizioni fisiche: "Per fortuna solo uno spavento, da ora in poi pronti a tutto ciò che di bello arriverà", il messaggio del centrocampista spagnolo. Siviglia e Roma si sfideranno in finale di Europa League il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Por suerte todo quedó en un susto, desde ya preparado para todo lo bonito que viene ??❤️ pic.twitter.com/AmwLfMB7pI — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) May 22, 2023