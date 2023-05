Siviglia-Betis 0-0: Oliver Torres sostituito per infortunio. Tensione tra le panchine nel finale

La serata di molti romanisti è sintonizzata sul derby di Siviglia, con la prossima avversaria della Roma in finale di Europa League che ha sfidato e pareggiato per 0-0 col Betis. Un pareggio che lascia il Siviglia al 9° posto, superato dall'Athletic Bilbao, agganciando il Girona. Dopo pochi minuti della ripresa il Siviglia ha dovuto rinunciare ad Oliver Torres, costretto ad uscire per infortunio dopo un problema muscolare. Al suo posto è entrato l'ex milanista Suso.

Momenti di caos nel finale quando un'entrata durissima di Miranda su Jesus Navas del Siviglia, prima sanzionata col giallo dall'arbitro e poi rettificata in espulsione grazie all'intervento del Var, ha scatenato un parapiglia tra le due panchine sedato a fatica da Gil Manzano, direttore di gara del match.