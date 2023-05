Twitter, il messaggio della Roma a Faticanti e Pisilli convocati per il Mondiale U20: "In bocca al lupo!" (FOTO)

Tra i convocati dell'Italia Under 20 del ct Carmine Nunziata per il Mondiale di categoria in programma in Argentina tra fine maggio ed inizio giugno sono presenti anche i due giallorossi Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli. Su Twitter arriva anche il messaggio della Roma: "Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli convocati in Azzurro per il Mondiale U20 in Argentina! In bocca al lupo!".

