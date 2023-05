Italia Under 20, Faticanti e Pisilli convocati per il Mondiale in Argentina. Volpato resta a Roma a causa dei numerosi infortunati in rosa

L'Italia Under 20 sarà protagonista nel Mondiale di categoria che si disputerà in Argentina dal 20 maggio fino all'11 giugno. Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha scelto i 21 calciatori che faranno parte della spedizione e tra questi figurano due centrocampisti della Roma Primavera: Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli. Assente, invece, Cristian Volpato, il quale non prenderà parte alla competizione poiché la società giallorossa non ha dato l'ok alla partenza, dato che ritiene il classe 2003 più che mai necessario per gli impegni in campionato ed Europa League anche a causa dei numerosi infortunati in rosa. Gli Azzurrini affronteranno nel girone D Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

Lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).

