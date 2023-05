Instagram, Wijnaldum a poche ore da Fiorentina-Roma: "Giorno della partita. Si riparte, daje Roma" (FOTO)

Oggi alle ore 18 la Roma affronterà la Fiorentina nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I giallorossi, quindi, saranno impegnati in campionato a solamente quattro giorni dalla finale di Europa League, motivo per cui José Mourinho opterà per un folto turnover. Georginio Wijnaldum non dovrebbe partire titolare, ma molto probabilmente entrerà a gara in corso per mettere mintui nelle gambe e migliorare la condizione fisica in vista del Siviglia: "Giorno della partita. Si riparte, daje Roma", il messaggio su Instagram del centrocampista olandese.