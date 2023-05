FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Keramitsis-Smalling in difesa, pronto Missori a destra. Belotti titolare

Alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena il match tra Fiorentina e Roma, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La Viola di Vincenzo Italiano va a caccia del settimo posto (in caso di esclusione della Juventus dalle coppe europee), mentre i giallorossi proveranno a conquistare un clamoroso piazzamento in Champions League, con il quarto posto che dista quattro lunghezze a due giornate dalla fine. La partita sarà caratterizzata da un ampio turnover da parte di entrambe le squadre, ma sarà soprattutto José Mourinho a cambiare poiché tra quattro giorni si gioca la finale di Europa League contro il Siviglia. Non faranno parte del match di domani Dybala, Pellegrini, Rui Patricio e Matic, i quali non sono stati convocati in vista del big match di mercoledì sera. Contro la Fiorentina ci sarà Svilar in porta, mentre in difesa spazio a Llorente, Ibanez e uno tra Smalling e Keramitsis. Sulla fascia destra agirà Missori, sulla sinistra Zalewski. Confermata la coppia Bove-Camara a centrocampo, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Solbakken ed El Shaarawy (in ballottaggio con Volpato). Il centravanti sarà Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Ibanez, Smalling, Llorente; Missori, Bove, Camara, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Volpato, Solbakken; Belotti.

IL TEMPO - Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Volpato, Solbakken; Belotti.

IL MESSAGGERO - Svilar; Llorente, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti.

TUTTOSPORT - Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti.