Instagram, Llorente si allena in gruppo: "Di nuovo in gioco" (FOTO)

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Bayer Leverkusen, che è valso l'accesso alla finale di Europa League, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida di lunedì contro la Salernitana. I giallorossi si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno lavorato sul campo. Tra questi ultimi c'era anche Diego Llorente, il quale è tornato ad allenarsi con il resto della squadra: "Di nuovo in gioco", il messaggio del difensore spagnolo su Instagram.