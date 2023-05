Instagram, Julio Sergio torna a Trigoria e posa con Mourinho: "Grazie Roma per avermi fatto sentire a casa" (FOTO)

Ieri la presenza allo Stadio Olimpico per assistere dal vivo a Roma-Bayer Leverkusen, oggi il ritorno a Trigoria. Giornate romane ricche di emozioni per Julio Sergio, l'ex portiere giallorosso che oggi ha fatto visita al centro sportivo Fulvio Bernardini, incontrando anche José Mourinho, con cui si è fatto scattare una foto che ha poi postato su Instagram. "Grazie Roma per avermi fatto sentire a casa, come sempre. Giornata di lavoro e per vedere gli amici. Mourinho sempre numero 1", ha scritto Julio Sergio.