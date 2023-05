Valentina Giacinti, attaccante della Roma Femminile, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto in cui la si vede al fianco di Paulo Dybala. L'incontro, però, non dovrebbe essere stato un evento casuale: quest'oggi, infatti, la società giallorossa ha organizzato lo shooting per il lancio della nuova maglia home 2023/24 e i due sono stati scelti come modelli.