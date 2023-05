C'è grandissima attesa per la maglia 2023/24 della Roma targata Adidas. Come riporta il sito del quotidiano sportivo, quest'oggi in zona Lungotevere si è svolto lo shooting per il lancio della nuova divisa. La società giallorossa ha scelto come modelli Dybala, Pellegrini, Cristante e Mancini, mentre la squadra femminile era rappresentata da Bartoli, Linari e Giacinti.

(corrieredellosport.it)

GUARDA LE FOTO