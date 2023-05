FOTO - Mourinho con la Navratilova: "Ha detto che avrebbe voluto giocare per me: grazie per avermi fatto sentire speciale"

Giornata agli Internazionali per José Mourinho insieme al suo vice Foti. Questo il commento in un post su Instagram dell'allenatore portoghese: "Una fantastica domenica. Congratulazioni a Medvedev e un grande futuro aspetta Holger Rune. È stato bello incontrare di nuovo Boris Becker e condividere con lui alcune idee sul coaching. Non potevo credere quando la leggenda Martina Navratilova mi ha detto "se fossi una giocatrice di calcio lo farei con te, vorrei essere un tuo giocatore”. Non sapevo nemmeno che mi conoscessi!!!!! Grazie mille Martina per avermi fatto sentire speciale. Goditi la vita Boris e Martina, noi appassionati di tennis ti ameremo sempre".