Lo Special One torna agli Internazionali Bnl d'Italia al Foro Italiaco di Roma. José Mourinho e parte del suo staff sono stati avvistati nella lounge di Sport e Salute al centrale del tennis per la finale tra Daniil Medvedev e Holger Rune. L'allenatore della Roma, che giocherà domani in casa contro la Salernitana, aveva già assistito al match tra Djokovic ed Etcheverry. Insieme al portoghese il suo vice Salvatore Foti.

(iltempo.it)

