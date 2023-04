Instagram, Faticanti sotto la Curva Sud con la Coppa Italia: "È vostra. Ago e Antonio De Falchi" (FOTO)

Durante Roma-Milan, sfida valida per la 32esima giornata di campionato in scena allo Stadio Olimpico, c'è stato spazio anche per celebrare la Primavera giallorossa che ha vinto la Coppa Italia battendo in finale la Fiorentina di Alberto Aquilani. I ragazzi di Federico Guidi hanno sfilato sotto la Curva Sud mostrando il trofeo e Giacomo Faticanti, capitano della squadra, ha condiviso poi un messaggio su Instagram: "L'abbiamo portata sotto la Sud perché questa coppa è anche vostra. Ago e Antonio De Falchi". Il centrocampista giallorosso ricorda, infatti, anche Agostino Di Bartolomei, indimenticabile capitano della Roma, e Antonio De Falchi.