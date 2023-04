Roma-Milan: la Primavera porta la Coppa Italia conquistata sotto la Curva Sud (FOTO e VIDEO)

Durante i quindici minuti di intervallo di Roma-Milan, la squadra Primavera dei giallorossi ha portato sotto la Curva Sud la Coppa Italia di categoria conquistata lo scorso 25 aprile battendo in finale i pari età della Fiorentina per 2-1 allo Stadio Arechi di Salerno. A imbracciare il trofeo capitan Giacomo Faticanti, che dopo aver mostrato simbolicamente il trofeo ad Agostino Di Bartolomei, portandolo sulla tomba del compianto capitano giallorosso, ha fatto lo stesso di fronte al cuore del tifo romanista.

???

A lap of honour for our Primavera! ? #ASRoma pic.twitter.com/XQyvYtgcCz

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 29, 2023