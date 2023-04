Gioia Pellegrini, la moglie è in dolce attesa: "Non c’è due senza tre" (FOTO)

Momento splendido per Lorenzo Pellegrini in campo e fuori: dopo le critiche delle scorse settimane, il capitano giallorosso è stato uno dei protagonisti della Roma contro l'Udinese e contro il Feyenoord in Europa League. Non solo campo, però: Pellegrini diventerà papà per la terza volta. La moglie del centrocampista, Veronica Martinelli, ha annunciato di essere in dolce attesa pubblicando su Instagram una foto della coppia con i due figli: "Non c’è due senza tre".