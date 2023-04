FOTO - Instagram, Dybala segue Tottenham-Manchester United in tv. E intanto continua la riabilitazione della caviglia

Mancano solamente due giorni a Roma-Milan e il dubbio più grande di José Mourinho riguarda le condizioni fisiche di Paulo Dybala. L'argentino si è infortunato alla caviglia sinistra contro l'Atalanta in seguito a un durissimo intervento di Palomino e, dopo aver svolto gli esami strumentali, è stato confermato il forte trauma distorsivo/contusivo. "Lavoro per tornare al 100% il prima possibile", ha scritto la 'Joya' su Instagram nella giornata di ieri e anche oggi ha mostrato sui social tutta la sua voglia di recuperare in vista di una sfida così delicata. Oggi Dybala ha pubblicato sul proprio profilo una foto mentre guarda il match di Premier League tra Tottenham e Manchester United, ma allo stesso tempo si nota sul pavimento il macchinario utilizzato per proseguire la riabilitazione della caviglia infortunata e velocizzare il recupero.