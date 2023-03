VIDEO - Rui Patricio e la moglie al concerto di Robbie Williams a Lisbona: i due cantano a squarciagola 'Feel'

Rui Patricio ha sfruttato al meglio il giorno libero concesso in seguito alla vittoria per 0-6 con il suo Portogallo in casa del Lussemburgo e ha deciso di godersi dal vivo il concerto di Robbie Williams. A testimoniare la presenza del portiere della Roma all'evento è stata la moglie Vera, la quale ha condiviso sul suo profilo Instagram uno stralcio dell'esibizione dell'artista britannico all'Antice Arena di Lisbona mentre intonava l'iconico brano 'Feel'.

? #RuiPatricio e la moglie al concerto di Robbie #Williams a Lisbona ? ?️ I due cantano a squarciagola il brano 'Feel' ?#ASRoma pic.twitter.com/eIYlVQMfXL — laroma24.it (@LAROMA24) March 28, 2023