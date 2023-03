Instagram, Rui Patricio si rilassa dopo la vittoria contro il Lussemburgo: "Giorno libero" (FOTO)

Rui Patricio è tornato a difendere i pali del Portogallo grazie alla scelta del nuovo commissario tecnico Roberto Martinez, il quale ha deciso di schierare dal primo minuto il portiere della Roma nelle due gare valide per le qualificazioni a EURO2024 contro il Liechtenstein e il Lussemburgo. Dopo la vittoria per 0-6 ottenuta allo Stade de Luxembourg, l'estremo difensore giallorosso ha sfruttato il giorno libero e si è rilassato a Lisbona in attesa di tornare a Trigoria. "Day off", la didascalia che accompagna due foto pubblicate da Rui Patricio sul proprio profilo Instagram.