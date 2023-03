VIDEO - Il messaggio di Spinazzola ai tifosi: "Felicissimi per il passaggio del turno, grazie a tutti i sostenitori. Saremo pronti per il derby"

La Roma pareggia 0-0 in casa della Real Sociedad e si qualifica ai quarti di Europa League in virtù del risultato di andata (vittoria per 2-0). Tra i protagonisti in campo questa sera c'era anche Leonardo Spinazzola, autore di una buona prova. L'esterno giallorosso, oltre ad aver parlato ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato un breve video messaggio per ringraziare i tifosi della Roma, dando loro appuntamento al Derby della Capitale di domenica. "Ciao ragazzi, siamo felicissimi per il passaggio del turno. Grazie ai tifosi che sono venuti fin qui, grazie anche a chi ci ha seguito da Roma. Saremo pronti domenica. Un abbraccio!". Il video è stato pubblicato dalla società giallorossa sul proprio account Twitter.