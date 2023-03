Roma ai quarti di Europa League, le possibili avversarie: pericolo Manchester United, ipotesi derby italiano con la Juventus. Domani alle 13 il sorteggio

LAROMA24.IT – Scoglio Real Sociedad superato. Dopo aver eliminato il Salisburgo, la Roma fa fuori anche la formazione spagnola agli ottavi e ottiene il pass per i quarti di finale di Europa League. Forti del 2-0 dell’andata, i giallorossi non si sono fatti spaventare dalla calda atmosfera dell’Estadio Anoeta e sono stati in grado di reggere la spinta offensiva dei padroni di casa, inchiodando il punteggio sullo 0-0.

LA DATA DEL SORTEGGIO E LE REGOLE

La competizione si avvicina alla fase più calda e le squadre rimaste ancora in gioco sono solamente otto. La Roma scoprirà la sua avversaria nel sorteggio che si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon domani 17 marzo alle ore 13. L’urna non decreterà solamente chi sfideranno i giallorossi, ma ci fornirà una visione del tabellone ancora più completa, infatti verranno sorteggiati anche i potenziali accoppiamenti in semifinale (in programma l’11 e il 18 maggio). Inoltre si deciderà quale squadra giocherà in ‘casa’ la finale, in programma il 31 maggio 2023 alla Puskas Arena di Budapest.

Il sorteggio di domani non prevede particolari limitazioni, infatti sarà possibile incontrare club della stessa nazione (a differenza degli ottavi di finale). Non sono previste teste di serie, quindi tutte le squadre possono affrontarsi tra loro.

LE DATE DEI QUARTI DI FINALE

Il prossimo appuntamento con l’Europa League sarà tra poco meno di un mese. La gara valida per l’andata dei quarti di finale si giocherà il 13 aprile, mentre il ritorno è previsto dopo una settimana, il 20 dello stesso mese. Gli orari delle sfide verranno comunicati successivamente.

ECCO TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA AI QUARTI DI FINALE

JUVENTUS (ITA)

SIVIGLIA (SPA)

FEYENOORD (OLA)

MANCHESTER UNITED (ING)

SPORTING (ING)

UNION SAINT-GILLOISE (BEL)

BAYER LEVERKUSEN (GER)

Sono tanti i pericoli per la Roma in questa fase della competizione poiché, più ci si avvicina all’ultimo atto, maggiore è la probabilità di incontrare delle vere e proprie corazzate. La squadra da evitare assolutamente è il Manchester United (3° nel campionato inglese). La seconda più forte, almeno sulla carta, la conosciamo bene: si tratta della Juventus. I giallorossi sono rimasti imbattuti in questa stagione contro i bianconeri (pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium e vittoria per 1-0 all’Olimpico), ma il potenziale della squadra allenata da Massimiliano Allegri è noto a tutti. La Roma non ha un buon ricordo del Siviglia in Europa League (sconfitta per 2-0 agli ottavi dell’edizione del 2020) e inoltre, nonostante la formazione spagnola non stia vivendo una buona stagione (tredicesima nella Liga), in questa competizione si trasforma, tanto da essere il club più vincente di sempre con 6 successi. Grande attenzione allo Sporting, che a sorpresa ha eliminato agli ottavi di finale l'Arsenal, capolista in Premier League. Pericoloso anche il Bayer Leverkusen dell’ex Patrik Schick, ma occhio alla sorpresa Union Saint-Gilloise, vera rivelazione del torneo. Il Feyenoord invece evoca fantastiche emozioni, ma la Conference League resta un (bellissimo) ricordo: quest’anno si tratta di un’altra competizione e per battere nuovamente gli olandesi servirebbero altre due grandi prove. Tirana insegna…