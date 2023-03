Twitter, Sofia Goggia vince la quarta coppa del mondo ed esulta come Totti (FOTO)

Per il terzo anno consecutivo la bergamasca Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, conquistando la quarta della sua carriera. Anche se tifosa dell'Atalanta, la Goggia ha pubblicato sui social la foto dell'esultanza paragonandola alla storica esultanza del capitano giallorosso del 2004: "Non vedo differenze" ha scritto la campionessa. L'esultanza in questione, avvenne proprio contro la Juventus e numerosi sono i commenti dei romanisti sotto il tweet che si augurano di rivederla proprio questa sera contro la squadra di Allegri.