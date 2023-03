Twitter, la Roma si congratula con Tahirovic per l'esordio in nazionale (FOTO)

La giornata di ieri rimarrà per sempre nella memoria di Benjamin Tahirovic. Il giovane centrocampista della Roma infatti ha debuttato dal primo minuto con la maglia della Bosnia in occasione della gara contro l'Islanda, valida per le qualificazioni a EURO 2024. Tramite il proprio profilo Twitter, la società giallorossa si è complimentata con il classe 2003 per il traguardo raggiunto: "Esordio in nazionale per Benjamin Tahirovic in Bosnia-Islanda 3-0", il messaggio del club capitolino accompagnato con l'emoji degli applausi.

?? Esordio in nazionale per Benjamin Tahirovic in Bosnia-Islanda 3-0 ?#ASRoma pic.twitter.com/yo2QKs6gpR — AS Roma (@OfficialASRoma) March 24, 2023