Qualificazioni a Euro 2024, Bosnia-Islanda: esordio da titolare in nazionale per Tahirovic

Prima presenza in nazionale per Benjamin Tahirovic. Il centrocampista della Roma, infatti, partirà titolare nel match che la sua Bosnia disputerà contro l'Islanda, valido per la prima giornata del girone di qualificazione a Euro 2024. Il classe 2003 agirà al fianco di Rade Krunic e Amir Hadziahmetovic nel centrocampo schierato dal commissario tecnico Faruk Haszibegic.