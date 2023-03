Twitter, Bojan si ritira. Il messaggio della Roma: "Tutto il meglio per il futuro". E lo spagnolo ringrazia (VIDEO)

Bojan Krkic ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato a solamente 32 anni. Considerato l'erede di Lionel Messi, il talento spagnolo fu fermato da numerosi infortuni, che ne frenarono l'esplosione definitiva. Il classe '90 fu acquistato dalla Roma nel 2011 e nella sua esperienza nella Capitale collezionò 37 presenze, in cui mise a referto 7 gol. La società giallorossa ha pubblicato su Twitter il video del suo gol realizzato nella vittoria per 4-0 contro l'Inter datata 5 febbraio 2012. "Tutto il meglio per il futuro", il messaggio del club sui social. "Grazie", la risposta di Bojan.