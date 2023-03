L'ex Roma Bojan si ritira dal calcio giocato all'età di 32 anni: domani alle 12 la conferenza stampa al Camp Nou (FOTO)

Bojan Krkic si ritira dal calcio giocato a solamente 32 anni. Il talento spagnolo era considerato da tutti come l'erede di Lionel Messi per le sue incredibili qualità, ma a causa di un rendimento altalenante dovuto a qualche infortunio di troppo non è mai riuscito a rispettare le aspettative. La Roma fu una delle prime società a puntarci, tanto che lo acquistò per circa 12 milioni dal Barcellona nell'estate del 2011. In giallorosso però non dimostrò tutto il suo valore, collezionando 37 presenze e mettendo a referto solamente 7 reti. Successivamente provò nuove esperienze sia in Italia (Milan) sia all'estero (Ajax su tutte), ma non riuscì ad esplodere definitivamente. Tramite il proprio profilo Instagram, ha annunciato che domani alle ore 12 terrà una conferenza stampa al Camp Nou per spiegare i motivi della sua decisione, che era stata svelata in anticipo da Gerard Piqué durante una live su Twitch.