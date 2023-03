La Lazio batte il Napoli e provoca Mourinho per lo scatto nello spogliatoio (FOTO)

La Lazio è riuscita a imporsi 0-1 sul Napoli, conquistando tre punti fondamentali in vista della corsa Champions e salendo momentaneamente al secondo posto in classifica. Il match winner è stato Vecino, il quale ha trafitto Meret con una grande conclusione da fuori al minuto 67. Al termine della sfida, i biancocelesti hanno pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto dello spogliatoio, proprio come fece José Mourinho in seguito alla sconfitta per 2-1 in casa del Napoli nonostante la prova positiva. "La S.S. Lazio è stata qui", il messaggio che accompagna lo scatto provocatorio.