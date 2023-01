Instagram, Mourinho dopo Napoli-Roma: "Che squadra, che spirito e che prestazione. Ci vediamo mercoledì all'Olimpico" (FOTO)

"Che squadra, che spirito, che prestazione. Forza… Ci vediamo mercoledì all’Olimpico": è il pensiero che José Mourinho affida ad Instagram, condividendo uno scatto con la squadra all'interno dello spogliatoio, dopo la partita in casa del Napoli. Allo Stadio Maradona termina 2-1 per il Napoli, capolista in campionato, dopo una partita combattuta. Il portoghese dà anche appuntamento per la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, valida per i quarti di finale e in programma mercoledì all'Olimpico.