Instagram, Rui Patricio dopo la vittoria sul Lussemburgo: "Orgoglioso di tutti noi"

Grande avvio in queste qualificazioni europee per il Portogallo. Prima il 4-0 al Liechtenstein e poi 6-0 in casa del Lussemburgo, vittorie in cui si è rivisto titolare Rui Patricio. Il portiere della Roma, su Instagram, ha commentato così il successo: "Una grande serata per concludere queste due partite di qualificazioni. Molto orgoglioso della prestazione di tutti noi, grazie per il supporto di tutti! Insieme per il Portogallo!"