Instagram, Majchrzak ricorda l'esordio in prima squadra: "Non il risultato che volevamo, ma orgoglioso del debutto con questo grande club" (FOTO)

Jordan Majchrzak torna a parlare di Roma-Sassuolo, gara in cui i giallorossi hanno rimediato una sconfitta per 3-4. Nonostante il risultato negativo, il centravanti polacco ricorderà per sempre questa partita rimarrà poiché ha segnato il suo esordio in prima squadra con la maglia giallorossa. L'attaccante è stato mandato in campo José Mourinho (in panchina però c'era Salvatore Foti) al minuto 77 al posto di Tammy Abraham. "Non è stato il risultato che volevamo, ma sono orgoglioso di aver esordito con questo grande club", il messaggio di Majchrzak su Instagram ad alcuni giorni di distanza dal match.