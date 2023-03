Roma-Sassuolo: esordio in maglia giallorossa per Majchrzak

Esordio con la maglia della Roma per Jordan Majchrzak. Il classe 2004 è entrato in campo al posto di Tammy Abraham al 77' del match contro il Sassuolo, sul risultato di 2-4 in favore dei neroverdi. Spesso convocato in precedenza da José Mourinho, il calciatore polacco in prestito dal Legia Varsavia ha avuto oggi per la prima volta l'occasione di scendere in campo tra i professionisti con la maglia giallorossa.