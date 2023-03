Instagram, l'omaggio di Matic a Mihajlovic: condivide le sue maglie esposte all'Olimpico (FOTO)

Nemanja Matic omaggia e ricorda Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre: il centrocampista giallorosso, alla vigilia del derby in programma domani alle 18.00 e valido per la 27esima giornata di campionato, condivide su Instagram uno scatto in cui sono raffigurate le maglie di Mihajlovic, biancoceleste e giallorossa, esposte allo Stadio Olimpico.

Il 20 febbraio, nel giorno in cui Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni, anche la Roma ha partecipato all'evento organizzato da Sport e Salute per celebrarlo: nell'occasione ha consegnato la maglia giallorossa, che fa parte dei cimeli custoditi nel tunnel delle Leggende dell'Olimpico.