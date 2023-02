Mihajlovic tra le leggende dell'Olimpico: consegnata ed esposta nel tunnel la maglia giallorossa (FOTO)

Oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni e anche la Roma ha ricordato il giocatore e allenatore, venuto a mancare lo scorso 16 dicembre. La nota del club giallorosso:

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni, l'AS Roma ha partecipato alla cerimonia di inserimento di Sinisa Mihajlovic tra le Leggende dello Stadio Olimpico.

All'evento, organizzato da Sport e Salute lunedì 20 febbraio per celebrare la figura di un uomo coraggioso e di un professionista esemplare, hanno preso parte i familiari di Sinisa, una rappresentanza del Club guidata da Alessio Scarchilli e una delegazione della Lazio.

L’ex calciatore giallorosso ha quindi consegnato una maglia personalizzata, che da oggi farà parte dei cimeli custoditi da Sport e Salute nel tunnel delle Leggende dell'Olimpico, e sarà visibile a tutti coloro che compiranno il tour dello Stadio.

“Anche se non possiamo non riconoscere quanto Sinisa nella sua carriera si sia legato indissolubilmente alla Lazio è un onore per il Club celebrarlo in questo evento”, ha dichiarato Alessio Scarchilli. “È stato un campione dentro e fuori dal campo, un compagno di squadra sincero, vero e diretto che fino all’ultimo giorno ha rappresentato un grandissimo esempio di forza e coraggio”.

