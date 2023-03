Instagram, l'allenamento di Rui Patricio: "Ritorno all'azione" (FOTO)

Dopo aver difeso la porta del Portogallo e incassato zero reti nelle due partite disputate durante questa sosta, Rui Patricio è tornato ad allenarsi a Trigoria con il resto del gruppo per preparare la sfida contro la Sampdoria (in programma domenica alle ore 18). L'estremo difensore della Roma ha pubblicato su Instagram alcune foto dell'allenamento odierno: "Ritorno all'azione", il messaggio del portiere sui social.