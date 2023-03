Instagram, la carica di Wijnaldum a poche ore da Francia-Olanda: "Giorno della partita. Facciamolo!" (FOTO)

Questa sera l'Olanda scenderà in campo allo Stade de France per affrontare la Francia nella prima giornata delle qualificazioni a EURO 2024. Tra i calciatori convocati dal commissario tecnico Ronald Koeman c'è anche Georginio Wijnaldum, il quale sta giocando con grande continuità alla Roma dopo la frattura della tibia destra rimediata in estate. "Giorno della partita. Facciamolo", la carica del centrocampista a poche ore dal big match.